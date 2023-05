Cette année encore, les Contes de la Chartreuse vous invitent à parcourir cet espace vert exceptionnel pour une après-midi en famille et entre amis. Partez à la rencontre de conteurs, de marionnettistes et de musiciens et venez découvrir de nombreux ateliers créatifs, stands et animations. Des food-trucks seront présents pour vous restaurer et vous désaltérer.

Des balades guidées du site (environ 1 heure) vous permettront également d’explorer les richesses de ce magnifique parc. Réservations recommandées sur www.visitezliege.be .

Donnerie de livres

Les enfants peuvent venir déguisés en lutin. En clôture de l’événement, les trois lutins les plus originaux se verront d’ailleurs récompensés.

L’accès au site se fera uniquement par la rue Thier de la Chartreuse, dans le prolongement de la rue des Fusillés.

Le programme des activités vous sera remis à l’entrée et n’oubliez pas de passer au stand de donnerie de livres à la fin de votre balade !