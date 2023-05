Festival celtique des Anthinoises: après cinq ans, le public répond présent (photos)

Le festival n’est pas encore terminé mais les organisateurs soufflent déjà. Ils étaient dans l’inconnue après cinq années sans festival. Le public a visiblement retrouvé le chemin des Anthinoises… "Vendredi, jour de démarrage, habituellement plus light, on a eu énormément de monde, explique Jean-Marc, du comité organisateur. On a été agréablement surpris. Et ce samedi, pareil, dès l’ouverture du site, les gens sont arrivés. On ne savait pas du tout à quoi s’attendre. On a déménagé le festival, on l’a concentré dans un périmètre plus réduit, on a supprimé le village des artisans. Et puis, en cinq ans, il y a eu le Covid, la crise économique… Quand on perd le chemin, difficile parfois de le retrouver. Mais ce qu’on observe depuis vendredi est plutôt encourageant… Le public est bien là. Les préventes ont d’ailleurs extrêmement bien fonctionné avec 800 places vendues."