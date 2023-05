La nouvelle réserve naturelle du Haut-Geer inaugurée

Alain Martens, conservateur du site et président de l’ASBL, était des plus heureux. "Cet espace présente une riche biodiversité avec la présence notamment de la fauvette et de la rousserole ainsi que de nombreux canards. Il a une configuration différente. Il y a un peu moins de roselières, mais nous avons neuf bassins un peu plus petits que dans la première réserve. Il y a eu d’abord un important défrichage pour y accéder et un travail de sécurisation de certains sentiers. On a aussi sécurisé les passerelles qui mènent aux moines, appareil de régulation de l’eau dans les bassins. Maintenant, le lieu va faire l’objet d’une gestion très réfléchie", explique Alain Martens.

La réserve naturelle du Haut-Geer avait été rachetée à la Raffinerie Tirlemontoise par Hesbaye Frost. La nouvelle extension a été achetée par la Commune à la RF. Elle n’est pas seulement un lieu naturel isolé, comme l’explique le bourgmestre Dominique Servais. "Déjà notre ancien bourgmestre Michel Dombret avait voulu revaloriser la promenade du Geer. Elle démarre à Lens-Saint-Servais et sillonne les villages de Ligney, Omal, Darion, Geer et Hollogne, sur 7,6 km, jusqu’ici sur la place. Elle donne accès à la première réserve naturelle, explique-t-il. Notre vision n’est pas de s’arrêter à notre commune. Au travers de la nouvelle réserve naturelle, nous allons prolonger la balade jusqu’à la Maison de Hesbaye à Waremme."

Le bourgmestre a aussi souligné l’importance de tous les acteurs dont Natagora "Il faut une gestion des sites par des spécialistes et les nombreux bénévoles." La société Hesbaye Frost et les agriculteurs ont aussi un rôle majeur dans la gestion des eaux des bassins.