Ensemble, ils ont décidé de se lancer dans plusieurs paris dont celui de faire de la vente directe à la ferme, mais aussi d’établir sur le site même un abattoir. Il faut écrire que la ferme Hossay élève en permanence plus de 20 000 poulets. Ces animaux devaient être transportés à Bertrix ou à Namur pour y être abattus. Une “folie” en termes de temps perdu, mais aussi au point de vue économique et écologique. Du coup, la création de cet abattoir en province de Liège prenait tout son sens.

La province a décidé de soutenir le développement de cet abattoir de volailles afin d’encourager les agriculteurs, les productions artisanales et le développement des circuits courts. “Au travers de son soutien, la province de Liège garantit l’exercice de sa mission de service public, soutient le développement d’un secteur important de la province et surtout l’accès aux éleveurs et aux particuliers”, indique ainsi le député provincial André Denis, en charge de l’Agriculture et de la Ruralité.

”Après plus de deux années de rencontres entre les éleveurs, les producteurs d’aliments, les représentants du petit élevage particulier et des autorités locales et wallonnes, la province de Liège a proposé d’apporter une réponse à cette problématique. C’est ainsi qu’après avoir envisagé la construction d’un abattoir à Grâce-Hollogne ; de nombreux contacts ont eu lieu avec la ferme Hossay en vue de soutenir la création d’un abattoir qui outre les activités d’éleveur permet d’accueillir des professionnels et des particuliers. Sur base de ce choix, de nombreuses actions ont été menées en concertation concernant les aménagements techniques nécessaires pour respecter le schéma de fonctionnement d’un abattoir, les normes de l’Afsca… le tout en analysant les aspects économiques et les options possibles pour permettre à tous producteurs de bénéficier à un tarif attractif”.

La Province de Liège a donc mis la main à la poche dans le cadre d’un partenariat public-privé. L’abattoir est agréé et opérationnel depuis septembre 2022.