Le passage pour piétons arc-en-ciel LGBTQIA + à nouveau vandalisé à Seraing

Pour la Ville de Seraing, “il s’agit de promouvoir l’égalité, la dignité et le respect pour tous les individus, indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression de genre”, explique la bourgmestre Déborah Géradon. Mais très vite, le passage pour piétons situé sur l’esplanade de l’Avenir s’est vu vandalisé. La Ville de Seraing a aussitôt condamné fermement cette attaque à “un de ces symboles visant à lutter contre les discriminations LGBTQIA +”. Les services communaux se sont mobilisés pour rapidement remettre le passage en état. Mais le réveil fut difficile ce lundi matin, jour de son inauguration officielle, lorsque les autorités communales ont constaté que le passage pour piétons avait une nouvelle fois été vandalisé. Les services techniques de la Ville étaient à l'oeuvre ce lundi matin pour le renettoyer. “Et on le refera autant de fois que ce sera nécessaire”, affirme la bourgmestre. Précisons que le passage pour piétons situé en face de la nouvelle école et de la nouvelle administration communale de Neupré, a également été volontairement dégradé alors que la peinture n'était pas encore sèche.

Plainte déposée

”Il est des actes qui, même si certains les apparentes à des faits divers, relèvent d’une grande violence. Cette violence, elle est inacceptable. Je tiens par conséquent à avertir que tout qui s’en prendra à la Liberté sur Seraing sera poursuivi en justice. L’homophobie, la transphobie ou la biphobie sont pénalement répressibles. Seraing, territoire de liberté LGBTQIA +, ne manquera pas de faire appliquer ces lois, souligne la mayeure. Des enquêtes sont en cours et mon cabinet vient de déposer plainte au nom de la Ville. Justice sera faite. Je tiens d’ailleurs à remercier les ouvriers et la police de faire preuve eux aussi de résistance en mettant rapidement tout en œuvre pour rétablir et maintenir ces symboles de tolérance”.

”Nous avons tous un rôle quotidien à jouer dans ce combat visant à un monde plus égalitaire, plus juste. Rappelons-nous que l’amour ne connaît pas de frontières, de genres ou de préjugés. L’amour est universel et devrait être célébré sous toutes ses formes”, ajoute-t-elle.

Enfin, la bourgmestre invite chacun à manifester son soutien ce lundi soir, au Centre Culturel de Seraing, lors de l’événement All inclusive, organisé par le service de l’Égalité des Chances.