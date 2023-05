Le Relais pour la Vie est un événement local et festif qui permet de récolter des fonds au profit de la Fondation contre le cancer.

Pendant 24 heures, des équipes parrainées ou sponsorisées se relaient afin de symboliser le combat mené par les patients, leurs proches et les soignants.

Cette année, cet événement solidaire aura lieu pour la toute première fois à Seraing sur le site de la piste d’athlétisme du Bois de l’Abbaye, à partir de 15 heures.

Une cérémonie d’ouverture aura lieu pour l’occasion et mettra à l’honneur des Battants, soit des personnes qui ont vaincu la maladie ou qui se battent encore contre elle. Ces dernières effectueront le premier tour du Relais pour la Vie avant de laisser leur place aux équipes participantes.

Plus tard dans la soirée, aux alentours de 22 h 30, se déroulera le second moment clé de l’événement : la Cérémonie des Bougies. Celle-ci a pour objectif de rendre hommage aux personnes décédées des suites d’un cancer, soutenir les personnes qui luttent actuellement contre la maladie et célébrer les personnes qui ont vaincu la maladie.

Le lendemain après-midi, la cérémonie de clôture aura lieu à 14 h 30. L’occasion de remercier l’ensemble des participants et d’assister au dernier tour d’honneur afin de clôturer de manière festive cette manifestation.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe organisatrice, participer à cet événement, former une équipe ou si vous souhaitez avoir plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec les responsables des équipes de l’événement par mail via l’adresse suivante : equipes.relaispourlavie.liege@gmail.com