Les quatre passages pour piétons aux couleurs arc-en-ciel inaugurés à Seraing

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie ce mercredi 17 mai, la Ville de Seraing a tenu à poser un geste fort pour soutenir la communauté LGBTQIA + en réalisant il y a une semaine quatre passages pour piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel sur le territoire sérésien sur l’esplanade de l’Avenir (face à la rue de la Banque), l’avenue du Centenaire (face à l’IPES), la rue de la Station (en face du commissariat) et la rue de Fraigneux (aux alentours de l’école de Boncelles). Ils ont officiellement été inaugurés ce lundi 15 mai en présence des autorités locales et de la ministre Christie Morreale.