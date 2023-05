Liège : Une Maison médicale pour les personnes LGBTQIA +

Créée en 1985, celle-ci propose depuis moins d’un an des soins spécifiques, gratuits et anonymes pour les personnes LGBTQIA +. Il s’agissait pour la ministre de voir l’aboutissement des mesures wallonnes prises il y a près d’un an. En étroite collaboration avec le secteur associatif, le premier plan wallon 2022-2024 à destination des personnes LGBTQIA + a en effet vu le jour. Parmi les mesures mises en place au sein de ce dernier, figurent des soins gratuits et anonymes pour les personnes LGBTQIA + dans les maisons médicales. En tout en Wallonie, sept maisons arc-en-ciel travaillent en association avec sept maisons médicales à cet effet. Il s’agit d’offrir une aide médicale, mais aussi psychologique et sociale par le financement wallon d’un mi-temps “Assistante sociale”.

La Maison médicale fonctionne au forfait. Le forfait est un contrat entre le patient, la maison médicale et sa mutuelle. La mutuelle verse chaque mois une somme forfaitaire pour les soins que la Passerelle s’engage à fournir au patient : médecine générale, infirmiers et kinés, ce qui permet au patient de ne pas payer la consultation. “Le patient doit s’inscrire, et il s’engage à être en ordre de mutuelle et à ne pas consulter, pour ces trois soignants, à l’extérieur de la Maison Médicale. Cette inscription durera aussi longtemps qu’il le souhaite”, indique la Maison médicale.