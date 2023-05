Retrait d’une voie sur l’E 40 à Herstal pour la rénovation de l’écran antibruit !

Concrètement, durant 4 jours, sur environ 1 kilomètre vers Battice, 1 voie sera soustraite en journée, 2 pendant la nuit. La sortie n°35 “Herstal/Oupeye” sera fermée dans la même direction. Le chantier de rénovation des panneaux antibruit de Herstal, longeant les voies de l’autoroute E40/A3 en direction de Battice, connaîtra donc dans les jours à venir une phase plus conséquente en termes de mobilité.

Au niveau des conditions de circulation, du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai inclus : en journée (de 6h à 21h), une bande (voie de droite) de circulation sur trois sera soustraite à la circulation ; de nuit, une deuxième bande de circulation devra être soustraite à la circulation ; la vitesse maximale sera limitée à 70 km/h ; les usagers ne pourront pas emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur. Ils seront invités à suivre les déviations via l’échangeur n°34 “Hermée/Hauts-Sarts” ou via l’échangeur de Cheratte E40/A3- E25/A25.

Pour rappel, depuis les 24 avril et jusqu’au début du mois de juin, de nuit, une bande de circulation sur trois est soustraite à la circulation et la vitesse est limitée à 70km/h. En vue du placement des nouvelles infrastructures, les réparations et renforcements des portiques supportant les écrans seront achevés sous peu au niveau de la rue des Chalets : les dernières nuits de fermeture de la rue des Chalets seront effectuées comme annoncé du 15 au 18 mai. Dès 16h, l’accès à la rue des Chalets s’effectuera via la rue du Fort.

Sur une longueur de 600 mètres

On précise du côté de la Sofico que les panneaux acoustiques rénovés se situeront le long de l’E40/A3 et borderont les voies à hauteur de Herstal, en direction de Battice, sur une longueur d’environ 600 mètres. “Cette rénovation de l’infrastructure existante améliorera considérablement le confort auditif des riverains. Au total, ce sont plus de 2000 m² d’écrans antibruit qui vont être rénovés afin de réduire durablement les nuisances sonores en provenance de l’autoroute. Ils seront en aluminium”…

Depuis le 14 avril le chantier en tant que tel a débuté, comprenant le renfort des portiques supportant les écrans, le retrait des anciennes structures, l’installation des nouveaux panneaux et de dispositifs de sécurité.

Ces travaux représentent un budget de près de 1,42 million d’euros HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage, dans le cadre du “Plan Infrastructures et Mobilité Pour Tous 2020-2027”.