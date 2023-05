Pour rappel, en effet, dans le cadre de l’appel à projets initié en juillet 2021 en vue de la vente et la réhabilitation de la “Basilique”, la Fondation Basilique de la Paix avait sélectionné l’un des trois projets déposés pour son” côté novateur, tout en respectant l’essence du lieu”. Ce projet, nommé Basilique Expérience, consiste à créer une salle d’escalade. D’une hauteur de 40 m, celle-ci est présentée comme la future plus haute d’Europe et deuxième plus haute au monde. Le projet comprend également la construction d’une annexe destinée à abriter un restaurant panoramique tandis qu’il est prévu de préserver le chœur comme espace mémoriel et de maintenir la crypte et la sacristie à l’usage de la paroisse catholique.

Mais ce projet ne plaît pas à tout le monde puisque dans le cadre de l’enquête publique, 541 courriers ont été comptabilisés par la ville de Liège ; dont la majeure partie était défavorable au projet ou plus exactement aux conséquences que celui-ci pourrait induire en termes de mobilité, de stationnement, voire de bruit.

Ce mardi donc, tout le monde s’était donné rendez-vous pour une réunion de concertation. “Nous avons pu, je pense, apporter nombre de réponses aux questions et inquiétudes des riverains”, explique Christophe Houbion du bureau Creative Architecture. “En outre, nous avons dit aux personnes présentes que nous étions pleinement ouverts au dialogue, si celui-ci est constructif. Ainsi, par exemple, sur les 541 lettres envoyées à la ville, 270 viennent de Liégeois, mais certaines viennent de Grande-Bretagne. Des contacts ont été pris avec l’association des anciens combattants anglais et après avoir expliqué le dossier, l’association, qui était relativement opposée au projet, l’a trouvé intéressant”.

Dans un autre domaine, les craintes quant à la mobilité seront objectivées par une enquête qui est en cours et qui est menée par un bureau agréé et indépendant. Une fois chose faite, ce sera à la ville de Liège de se positionner sur le permis, non sans avoir au préalable, reçu les avis de l’Awap et de la Région Wallonne.