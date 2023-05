Bilan positif pour le bus express entre Huy et Waremme: vers une plus grande capacité ?

Voyager rapidement entre Huy et Waremme, en passant par Faimes, Chapon-Seraing ou encore Villers-le-Bouillet, en bus, c’est possible depuis septembre 2021 et la création du réseau TEC Express. Une ligne express mise en place par le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, sous l’impulsion du député Écolo, Rodrigue Demeuse. Avec un départ toutes les heures depuis Waremme et Huy (entre 6h et 20h en semaine toute l’année) et toutes les deux heures (entre 7h et 20h le samedi), il faut 40 minutes pour vous rendre d’une gare à l’autre. Un projet qui visait à offrir des liaisons plus directes et inciter ainsi les citoyens à prendre le bus plutôt que la voiture. Dix-huit mois plus tard, quel est le bilan de la ligne express E22 ? "Les chiffres sont extrêmement positifs, se réjouit le député hutois. De 5 000 validations en 2021 à 30 000 en 2022. Le nombre de validations en 2021 correspondait à un quadrimestre. Si on le ramène sur 12 mois, cela double la fréquentation en 2022." Interrogé par Rodrigue Demeuse le 10 mai dernier sur les résultats de l’évaluation, le ministre de la Mobilité a également tiré un bilan positif de la situation. "La ligne E22 répond aux attentes régionales ambitionnées, tant en termes de niveau de service qu’en termes de politique d’arrêts et d’intermodalité." Des correspondances ferroviaires sont en effet en gare SNCB de Waremme et de Huy vers les deux plus importantes destinations en termes de flux de mobilité depuis les communes desservies par la liaison Express (Namur et Liège).