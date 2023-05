Farnell veut fermer son site de Grâce-Hollogne : 192 emplois menacés !

La conséquence de cette annonce brutale est sans appel : la perte pour les 192 travailleurs de la société de leur emploi !

”C’est aussi brutal qu’incompréhensible”, regrette Ludovic Moussebois, permanent CSC Transcom. “A notre connaissance, les chiffres ne sont pas mauvais et on ne comprend dès lors pas très bien. La procédure Renault est enclenchée et nous allons évidemment poser toutes les questions et nous faire remettre les données financières. Le but est de convaincre Farnell de revenir sur sa décision”.

En fait, il n’y a guère d’autre choix pour sauver l’emploi. Farnell ne possède en effet aucun autre siège en Belgique. “En fait, Farnell est une entreprise du groupe Avenet qui elle, possède un siège à Tongres”, continue Ludovic Moussebois. “L’autre siège européen de cette société américaine, se trouve à Leeds en Angleterre”.

Et c’est précisément à Leeds que Farnell voudrait recentrer son hub européen en fermant donc celui de Grâce-Hollogne, le tout pour éviter les éventuels frais de transport entre les deux hubs. Il est évidemment encore trop tôt pour savoir ce qui va se passer. La première réunion de la phase 1 (phase d’information) de la procédure Renault est prévue le 1er juin prochain.