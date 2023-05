Le Théâtre de Liège fête ses dix ans à l’Émulation

C’est le 30 septembre 2013 que le Théâtre de la Place déménageait dans le bâtiment de l’Émulation fraîchement rénové, et changeait de nom pour devenir le Théâtre de Liège. Dix ans donc qu’était inauguré le magnifique écrin place du XX Août. “Une décennie de rencontres, d’échanges, d’expériences artistiques et de débats citoyens, dix ans d’Émulation(s)”, se félicite le directeur Serge Rangoni qui a présenté ce mardi la nouvelle saison 2023-2024. En dix ans, plus d’un demi-million de personnes ont poussé les portes du bâtiment. Le Théâtre a programmé 2 152 représentations théâtrales, s’imposant au fil des ans sur la scène européenne et internationale du théâtre et de la danse, “ouverte à tous et toutes les sensibilités et cultures”. Outre ses productions propres et la diversité de sa programmation élargie à d’autres disciplines (danse, littérature…), ainsi qu’à la jeune création de la Fédération Wallonie Bruxelles (festival Émulation), le Théâtre poursuit ses collaborations avec des maisons de théâtre et de danse européennes, et continue de puiser sa force dans ses ateliers de décors et costumes. Le Théâtre renouvelle également ses artistes en compagnonnage par l’accueil de quatorze nouveaux artistes en théâtre, danse, nouveau cirque et auteur pour 5 ans (2024-2028).