L’Institut Montefiore entièrement rénové d'ici 2026

Au total, ce ne sont pas moins de 574 collaborateurs de l’opérateur qui établiront leurs quartiers dans ce lieu symbolique "du passé industriel glorieux de notre ville”, se réjouit Christine Defraigne, échevine des Finances et de l’Urbanisme. En effet, l’Institut fut la première école européenne d’ingénierie en électricité et en électronique.

Trois ans de travaux

"La Ville de Liège est partie prenante dans ce projet magnifique”, détaille le bourgmestre. "Et c’est d’autant plus un choix pertinent que créer de grandes implantations dans le centre sauve et centralise des emplois, à l’instar des 550 employés rapatriés à la nouvelle Cité administrative”, rappelle-t-il. Aujourd’hui, les différents sites de l’opérateur se trouvent aux rues Louvrex et Sainte-Marguerite, ainsi qu’à Ans.

D’ici début 2024, une première partie des agents déménageront dans les nouveaux locaux. Les travaux devraient officiellement commencer dès le mois de juin par le désamiantage et le terrassement du site. RESA prévoit la fin complète du chantier pour le premier semestre 2026. Cependant, l’accueil des clients "pourra se faire dès 2024”, assure Gil Simon, directeur général du groupe.

Le renouveau de Saint-Gilles

Situé en plein centre de Liège, à deux pas du boulevard d’Avroy, ce joyau du patrimoine, qui sera modernisé "dans le respect stylistique et architectural du bâtiment d’origine”, devrait "redynamiser la rue Saint-Gilles, qui en a bien besoin”, espère Christine Defraigne. "Avec le nouveau site d’HEC et le tram, je croise les doigts pour que ce chantier donne une impulsion à ce quartier, lance son renouveau et revalorise le tout”, conclut-elle.

Le site donne à la fois sur le boulevard d'Avroy et sur la rue Saint-Gilles. ©DR

Restaurants, brasserie, commerces et logements, ce "New Montefiore” (qui portera un nom non anglophone à la demande de l’échevine) a tout l’air d’un paradis économique pour ses occupants. Le directeur de RESA attend d’ailleurs avec impatience ce déménagement à quelques dizaines de mètres de la future “Rambla liégeoise”.

Un “projet coûteux”

Le budget global de ce chantier est estimé à près de 104 millions. Mais, selon Gil Simon, "ces coûts sont totalement maîtrisés”. En effet, selon le directeur, "c’est un projet coûteux, mais c’est un coût très relatif par rapport aux futures économies d’énergie et au chiffre d’affaires que génère RESA”.

L’opérateur, qui sera propriétaire de la majorité du site, partagera les lieux avec HEC, l’école de gestion de l’ULiège, avec des entreprises et start-up, avec des restaurants, avec une brasserie, ainsi qu’avec les détenteurs de 21 appartements privés. La Ville souhaite également investir l’un des bâtiments pour y ouvrir un musée. "Nous avons vu le succès de la dernière exposition 'Private Vews'”, confie Christine Defraigne. "Sans faire de concurrence à la Boverie, pourquoi ne pas y ouvrir un espace d’art contemporain, y inviter des collectionneurs privés, notamment”, ajoute-t-elle.

Plans de l'ensemble du site Montefiore. ©DR

Cette collaboration entre les différentes forces économiques de la province permettra également à RESA de réduire les coûts de ce chantier imposant. "En plus des profits de la vente de nos bâtiments, nous ferons des économies d’énergie (à hauteur de 700 000 euros par année), car nous quitterons ces vieux bâtiments mal isolés pour un nouveau site énergétiquement beaucoup plus performant”, explique le directeur général. "Ajoutons à tout cela notre emprunt bancaire et nous pouvons vous assurer qu’il n’y aura aucun impact sur nos prix de distribution et, par conséquent, aucun impact financier négatif sur nos clients”, conclut-il.