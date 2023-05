L’ULiège se pare des couleurs de l’arc-en-ciel

Une rencontre entre les autorités universitaires et des étudiants sera organisée mercredi sur le thème de la transidentité et de l’inclusion des personnes transgenres à l’université. En fin de journée, un concert-spectacle gratuit à la salle du Théâtre de l’ULiège sera suivi d’un débat, qui a pour but d’aider la communauté universitaire à avancer “vers une meilleure acceptation de la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre pour une société plus juste et pluraliste”.

#RESPECT

L’université reconnaît que "des violences liées au genre existent aussi en son sein, comme dans toute organisation”. Elle s’engage, dès lors, au-delà de ce 17 mai, à lutter contre toutes les formes de discriminations et de violences fondées sur le genre ou la préférence sexuelle. Un engagement de plusieurs années, notamment dans le cadre de sa campagne #RESPECT.

Les slogans de la campagne #RESPECT. ©ULiège

Depuis 2019, l’ULiège a mis en place des mesures de lutte contre le sexisme, le racisme, l’homophobie et la transphobie, ainsi que contre toutes les formes d’inégalités liées au handicap, à la santé ou aux origines sociales. "Des procédures allant de la médiation à la sanction sont activées par les autorités universitaires pour mettre fin à des comportements inappropriés chaque fois qu’ils leur sont rapportés”, indique l’institution.

Enfin, des personnes de confiance et des psychologues sont à l’écoute des témoignages ou des appels à l’aide en cas de situation de harcèlement, de violence, ou de non-respect des libertés. Des adresses mail ont également été créées pour le personnel et pour les étudiants qui souhaiteraient dénoncer toute discrimination dont ils pourraient être les témoins.