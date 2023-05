Une eau "excellente" dans les trois sites de baignade liégeois !

Comme l'an dernier, les trois sites de baignade autorisée en province de Liège sont crédités d'une qualité "excellente" au niveau de l'eau. Il s'agit des sites du Lac de Robertville, du lac de Bütgenbach et des Étangs de Recht. Les conditions d'accès n'y sont toutefois pas toutes identiques.

Au niveau du lac de Bütgenbach en effet et de son centre Worriken (plage Venntastic Beach), on précise que la baignade est accompagnée d'une présence de maîtres-nageurs, du 1er juillet au 31 août. La baignade y est aussi surveillée "certains jours" du 15 mai au 30 septembre. Aux étangs de Recht, la baignade, sans surveillance, est autorisée du 15 juin au 15 septembre. Enfin au Lac de Robertville, si des maîtres-nageurs sont présents du 1er juillet au 31 août, la baignaide est aussi autorisée mais sans surveillance dès ce 15 mai et jusqu'au 30 septembre. Point commun des trois plans d'eau : la qualité "excellente" de l'eau.

Rien au niveau de l'Ourthe liégeoise

De nombreux sites "présumés" de baignade, dans l'Ourthe liégeoise notamment, ne sont donc pas autorisés, contrairement aux sites de l'Ourthe à Maboge (La Roche) et à Hotton. En effet, au sein du Service public de Wallonie, on rappelle que "si d’autres sites que les sites officiels peuvent éventuellement être propices à la baignade, ils ne font pas l’objet d’un suivi permanent de leur qualité microbiologique, ce qui peut donner lieu notamment à des gastro-entérites". Sans parler du caractère dangereux pour la sécurité des baigneurs comme les anciennes carrières.

Au niveau des sites officiels évoqués, au nombre de 26 en Wallonie, ceux-ci font l’objet de contrôles de qualité réguliers par le Service public de Wallonie et l’ISSeP, et ce, tout au long de la saison balnéaire. Ainsi, "la qualité de l’eau de baignade a déjà été contrôlée début mai et continuera à être analysée chaque semaine ou tous les 15 jours, selon les sites, durant toute la saison balnéaire. Les sites où le classement européen 2022 de la qualité de l’eau de baignade atteint la "qualité excellente" sont irréprochables pour la santé des baigneurs, même pour celle des très jeunes enfants".

Vous trouverez tous les détails sur la qualité bactériologique de chaque zone de baignade de Wallonie sur le site internet http://baignade.wallonie.be. Vous trouverez également des informations intéressantes sous les différentes rubriques de l’onglet "Infos".

Durant la saison balnéaire, les dernières informations sur la qualité de l’eau et sur la fermeture temporaire des sites de baignade (ou sur la levée d’interdiction) sont mises à jour une à deux fois par semaine sur le site web...