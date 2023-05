Pour rappel, dans la nuit de mardi à mercredi, vers 2 h 15, les secours ont été avertis qu’un incendie venait de se déclarer dans un entrepôt situé rue de Tilff.

Les flammes ont rapidement détruit les lieux dans lesquels se trouvaient environ deux cents perroquets, une vingtaine de poules, mais aussi un macaque. La police a été avertie par un témoin anonyme que le propriétaire menait un trafic d’animaux exotiques. L’homme est d’ailleurs déjà connu des autorités judiciaires pour des infractions en matière de trafic d’animaux.

Il aurait d’ailleurs détenu d’autres animaux qui nécessitent des autorisations. L’enquête devra déterminer le nombre et la nature des animaux détenus illégalement depuis un certain temps à l’endroit.

Médecin légiste désigné

Lors de l’entrée des secours dans les lieux, un crâne humain a également été retrouvé ! Un médecin légiste a été désigné pour déterminer qu’il s’agissait bien d’un crâne humain et non d’un crâne de primate. À l’heure d’écrire ces lignes, ce crâne n’a pas identifié. On ignore s’il serait issu d’une sorte de collection macabre ou d’une autre provenance. L’enquête devra déterminer l’origine de ce crâne. Le propriétaire des lieux va également être entendu concernant cet élément.

L’homme a été privé de liberté pour audition, d’autant que lors d’une visite domiciliaire, les policiers ont retrouvé une arme chez lui. Le magistrat de garde du parquet de Liège a été avisé des faits.

Le feu serait d’origine accidentelle.