Puis, au début du mois d’avril de cette année, des perquisitions ont été menées dans les différents points de chute des protagonistes dont un appartement servant de lieu de stockage et de conditionnement pour la drogue.

Les perquisitions ont permis l’interception de trois personnes dont deux ont été placées sous mandat d’arrêt.

Les perquisitions se sont avérées très fructueuses puisqu’outre les GSM et autres éléments qui restent à exploiter, la police d’Ans a pu saisir près de 12 000 € d’argent liquide, un véhicule, environ 100 gr de cocaïne, plus de 8 kg de marihuana et surtout plus de 8 kg d’héroïne. En outre, les enquêteurs ont également mis la main sur plus de 9 kg d’une poudre non identifiée à l’heure actuelle (elle est en cours d’analyse) servant probablement de produit de coupe. Plusieurs tablettes de KAMAGRA (Viagra), trois armes de poing ont également été découvertes.

Des milliers de cartouches de tous calibres dont des munitions blindées pour Kalachnikov (avec chargeurs) et du calibre de chasse pour très gros gibier ont enfin été trouvées et saisis.