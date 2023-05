Domenico Tedesco: la sympathique vidéo du sélectionneur des Diables à l'attention de ce club de P2

Et ce tournoi, justement, aura à nouveau lieu ce samedi 20 mai 2023 du côté de Weywertz, club de la Communauté germanophone du sud de l’arrondissement de Verviers.

Pour l’occasion, le mentor des Diables rouges a envoyé un sympathique message à l’attention des organisateurs et participants. Une vidéo que le KFC Weywertz n’a évidemment pas manqué de poster sur ses réseaux sociaux. Quoi de mieux que ce gentil coup de pouce pour faire parler de ce grand rendez-vous ?

"Ce tournoi a quelque chose de spécial. Non seulement grâce à ses participants, mais aussi grâce à ses organisateurs" explique en vidéo l’Italo-Allemand Tedesco, qui y a pris part à deux reprises, logeant d’ailleurs dans la famille du président du club de Weywertz (commune de Butgenbach): Helmuth Schumacher. "Des gens qui seront là pour vous encourager. Et il est certain que les participants s’amuseront beaucoup" ajoute en allemand et entre autres choses le T1 de l’équipe belge. Tout ça, à propos de la 21e édition d’un tournoi où les formations U11 et U10 du Standard de Liège, de Cologne, de Schalke, d’Oppagne, d’Amblève, de Waimes-Faymonville, du FC Liège, de Stavelot, de Weywertz, de Stavelot, de Welkenraedt, d’Eupen et bien d’autres sont attendues.