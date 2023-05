La rue des Rôtisseurs à Huy de nouveau piétonne… et pourrait le devenir de façon permanente

Pour l’heure, la rue des Rôtisseurs restera piétonnière jusqu’au 28 août mais le mayeur le dit, "cette voirie deviendra piétonnière de façon définitive tôt ou tard. C’est vers cela qu’on va, rendre les centres urbains à la mobilité douce. D’autant plus que cela permettra de faire la jonction entre la place Saint-Séverin et la Grand-Place." Toutefois, plusieurs choses devront être prises en compte, comme c’est le cas des garages situés dans les rues des Fouarges et de l’Image. "Il faudra prévoir un passage pour permettre aux propriétaires de ces garages d’y accéder."

Ce souhait de la Ville de "piétonnier" définitivement la rue est d’autant plus pertinent que s’y trouve aujourd’hui plus d’horeca qu’il y a quelques années. "Avant, il y avait tout type de commerces, ajoute Éric Dosogne. Avec la proportion plus importante de commerces de type horeca qui s’y trouve aujourd’hui, le piétonnier, en été, permet un certain développement économique. Car il est important pour les établissements de bénéficier d’une terrasse durant la belle saison."

Le piétonnier pourrait-il s’étendre ?

Pour le bourgmestre, il n’y a pas de doute quant au fait qu’un jour, d’autres rues deviendront piétonnes elles aussi. Et il va même plus loin. "C’est ce vers quoi on va: rendre les centres des villes aux habitants. On va vers une mutation des centres urbains pour laisser un maximum de place aux usagers faibles", dit-il encore, prenant en exemple l’esplanade du Batta en cours de travaux dans ce but. "À terme, le centre-ville de Huy sera essentiellement piétonnier. C’est un tournant qu’il faut prendre. Même s’il n’y a pas encore de délais"

En pratique, la rue des Rôtisseurs est fermée à la circulation des véhicules en semaine, du lundi au vendredi de 11 h 30 à 7 h du matin et le samedi à partir de 11 h 30 jusqu’au lundi 7 h. Les terrasses seront autorisées sur la voirie et pas uniquement sur les trottoirs. Les riverains disposant d’un garage situé dans la zone pourront accéder à leur emplacement via le tronçon de la rue des Augustins compris entre la rue des Rôtisseurs et la rue du Coq qui sera mise à double sens de circulation.