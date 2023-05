Liège : Il était accusé d’avoir violé un homme

Le plaignant a expliqué qu’il avait croisé le regard d’Adnan et qu’un jeu de séduction se serait mis en place. L’homme est descendu dans les toilettes et c’est là que les versions divergent. Selon le plaignant, l’homme l’aurait enfermé dans les toilettes. Il lui aurait cogné la tête contre le mur et l’aurait contraint à lui faire une fellation contre son gré. Il l’aurait ensuite bousculé dans les toilettes des femmes et l’aurait une nouvelle fois enfermé dans les toilettes.

À l’endroit, il l’aurait sodomisé de force, mais aurait été contraint d’arrêter directement parce qu’il aurait ressenti une vive douleur. La pénétration n’aurait pas été complète et n’aurait duré que quelques secondes. Les amis de l’homme se sont inquiétés de ne pas le voir remonter des toilettes. Adnane a été arrêté quelques minutes après être parti de la boîte de nuit alors qu’il sortait d’un magasin de nuit situé non loin de là.

Il avait peur d’être accusé d’un vol

Entendu, il a d’abord nié être allé sur place. Il a déclaré qu’il se trouvait dans un bar à chicha à Jemeppe. Il a ensuite prétendu que les videurs ne l’avaient pas laissé rentrer. Il a ensuite admis qu’il s’était rendu sur place. Il a expliqué ses mensonges par le fait que l’autre homme l’avait accusé de lui avoir volé son téléphone. “J’ai rendu le téléphone et j’ai pris la fuite parce que je n’ai pas de papiers. La police m’a fait un prélèvement ADN puis j’ai été relâché.”

L’ADN du suspect n’a pas été retrouvé sur le plaignant. “Je suis hétérosexuel”, avait déclaré le prévenu lors de son audition à la police. Me Émeline Thone, l’avocate du prévenu, a estimé qu’il existait un doute concernant le déroulement des faits. En effet, au départ, tant le plaignant que ses amis ont déclaré qu’il s’était fait racketter. La victime a ensuite déclaré avoir été violée. “La victime souffre de schizophrénie, bipolarité et dépression”, a indiqué Me Thone. “Il n’y a pas d’ADN et pas de lésion. Il existe un doute.” L’avocate a plaidé l’acquittement pour les faits de mœurs et la séquestration. “Mon client est en Belgique depuis 10 ans. Il est connu pour toute une série de faits, mais pas pour des faits de mœurs.” Le tribunal a suivi la plaidoirie de Me Thone. Il a également estimé qu’il existait un doute quant aux allégations du plaignant. Adnane a été acquitté pour tous les faits de mœurs à sa charge.