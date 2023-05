Liège : Soupçonné d’avoir prostitué des mineures

Les faits se sont déroulés entre novembre 2019 et le 2 décembre 2020. Les jeunes filles ont expliqué qu’au départ, elles étaient prostituées par un seul homme, mais ce dernier se serait associé à trois autres personnes dont sa propre petite amie pour avoir la mainmise sur elles. Elles ont expliqué avoir été violentées. Une des jeunes filles a expliqué qu’elle était tombée amoureuse d’un des prévenus avant que celui-ci ne la prostitue.

Il fait des aveux minimalistes

Elle a déclaré avoir été notamment frappée avec des objets ou encore séquestrée. Redouan avait été entendu dans cette affaire et avait réussi à s’évader en sautant hors d’un véhicule de police. Il avait été condamné par défaut avant de faire appel de la décision. “On m’appelle le boucher parce que j’ai travaillé dans la boucherie de mon père et pas pour une autre raison”, avait précisé Redouan en instance. Des annonces ont été placées sur le site spécialisé “Quartier rouge”, notamment avec son téléphone. “J’ai prêté mon téléphone à Robin et après j’ai vu qu’il avait appelé des numéros surtaxés. Je n’étais pas au courant de ce qu’il avait fait avec mon téléphone. Il ne m’a jamais remboursé.”

C’est un des clients qui a été interpellé par le jeune âge de la prostituée qui a dénoncé les faits. Certains des logements utilisés pour la prostitution ont également été loués à l’aide de sa carte de crédit. Devant la cour, il a fait des aveux minimalistes. “Je ne savais pas que les logements allaient servir pour la prostitution au départ. J’ai fait des mauvais choix, je m’en suis excusé auprès des familles.” Me Delbouille, à la défense a souligné que son client n’avait pas tiré de profit de la prostitution. L’avocat a relevé que sa famille le soutenait. Il a plaidé des conditions probatoires. La cour rendra sa décision en juin prochain.