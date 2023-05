Liège : Ils nient tous leur implication dans “Air cocaïne”

Pour rappel, le 15 décembre 2021, un colis en provenance du Mexique transporté par la société Swissport port contenait septante pains de cocaïne ! La police suivait de près cette livraison. Le colis a été livré chez Adem à Cheratte. Les suspects étaient déjà sur écoute depuis de nombreux mois. La police a réalisé des perquisitions et les arrestations, le 24 décembre 2021. Hassan, Hafid, Mehmet, Souliman, Adem et Kadir ont été interpellés. Les policiers ont retrouvé la drogue en perquisition chez Adem. L’intéressé, comme tous les autres prévenus, dément toute intervention dans le dossier. Cette enquête a également permis l’arrestation d’autres suspects.

La drogue par centaine de kilos

En effet, cette livraison de cocaïne aurait été possible grâce à des complicités internes au sein de la société de transports. Un superviseur et des anciens employés sont également poursuivis. Selon le parquet, les intervenants du dossier étaient en contact avec des trafiquants d’Amérique du Sud. Ils auraient récupéré régulièrement des chargements de dizaines, voire de centaine de kilos de drogues dans des conteneurs et des palettes de produits déchargés à Bierset durant la nuit d’avions-cargos en provenance directe d’Amérique du Sud. La drogue était cachée dans des denrées. La police a également saisi 119 000 euros en cash. Le 16 septembre 2021, un des suspects a été filmé alors qu’il a participé à un chargement de camion dans lequel se trouvait de la drogue. “J’ai chargé le camion”, a admis l’intéressé. “Je ne savais pas qu’il y avait de la drogue dedans. On m’a dit d’aller charger le camion. On s’entraide entre collègues de travail.”

L’homme a envoyé environ 3 400 euros dans son pays d’origine. “Je fais des économies et je les envoie. Ils ont fait des choses dans mon dos. Je suis gentil. Je suis une victime dans cette histoire. J’ai fait deux semaines de prison. J’ai perdu mon travail alors que j’allais signer un CDI. Je voudrais que vous me rendiez justice. C’est un pays de droit.” Le chef d’équipe chez Swissport qui travaillait durant plusieurs nuits litigieuses, notamment le 30 septembre 2021, a également démenti avoir été au courant d’un quelconque trafic de cocaïne. “J’ai demandé à voir les bandes de vidéosurveillance et on m’a dit qu’il n’y en n’avait pas. J’ai uniquement prêté mon badge à un collègue.” L’homme a été interrogé sur le fait qu’il avait reçu un appel téléphonique cette nuit-là d’un autre suspect au moment où la porte de déchargement avait été ouverte. “Il m’a appelé pour organiser une sortie avec nos enfants respectifs. Il ne travaillait pas, mais il savait que moi bien…” Le principal prévenu s’est plaint du fait que selon lui, l’enquête a été menée uniquement à charge. Plusieurs audiences sont encore prévues dans ce dossier.