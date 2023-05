Pour la finition des joints des rails, la zone de chantier sera située au niveau de la plateforme du tram et en partie sur les trottoirs de la rue Léopold. Le carrefour formé par la rue de la Madeleine et la rue Léopold sera provisoirement fermé à la circulation durant une demi-journée le jeudi 25 mai en matinée. La circulation y sera néanmoins possible dans les deux sens, entre la rue Léopold et la rue de Gueldre. Une déviation sera mise en place via la rue de la Cathédrale.

Le carrefour formé par la rue de Gueldre et la rue Léopold sera temporairement fermé à la circulation durant une demi-journée le vendredi 26 mai en matinée. Une déviation sera mise en place via la rue Jamin Saint-Roch et la rue de la Madeleine.

En parallèle, l’éclairage en façade de la rue Léopold sera posé des deux côtés de la rue. Ces travaux seront réalisés sur une partie des trottoirs et se poursuivront jusqu’à fin juin. Les zones de chantier seront libérées au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Des places de stationnement seront temporairement supprimées. Les panneaux d’interdiction seront placés 48 h à l’avance.

Pour être informés au plus près des évolutions, rendez-vous régulièrement sur le site letram.be/agenda et/ou inscrivez-vous sur liege.be/tram pour recevoir les informations par tronçon directement par mail.

Infos : au 0800/88.022 (du lundi au vendredi de 9 à 12 h 30, le mercredi de 16 h à 20 h et le samedi de 9 h à 12 h).