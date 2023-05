Propriétaire du restaurant “Samëlla” à Visé, le chef Giansante a remporté, en 2022, à Valence, le prix de la “World Cup Day Paëlla”, qui récompense la meilleure paëlla du monde parmi 20 pays.

Sam Giansante, gagnant de la World Cup Day Paëlla 2022. ©DR

Lme dimanche 4 juin, à partir de 11 heures, et dans le cadre de ce géant dîner, les rues Haute et du Collège seront fermées à la circulation pour accueillir une tablée longue de plusieurs dizaines de mètres. Tout au long du repas, des danses et musiques de flamenco égayeront la tablée. L’évènement se terminera vers 15 h 30.

Inscription obligatoire

Afin de préparer les quantités nécessaires pour nourrir l’assemblée, il est impératif de s’inscrire à l’événement via email à l’adresse adl@vise.be. “Les bénéfices récoltés iront à des œuvres de charité”, indiquent les autorités communales, ajoutant que “les produits utilisés le jour-j seront fournis par des sponsors”.

L’inscription coûte 12 euros par convive, somme qui sera entièrement remboursée en cas de pluie. En effet, par temps pluvieux, l’événement sera annulé. On ne peut donc qu’espérer que la météo sera aussi “caliente” que la paëlla.