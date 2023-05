Il est entre 11 heures et minuit, lorsqu’une voisine entend des cris.

Serge (76 ans) n’entend rien avec le bruit de la TV. Il sort son petit chien qui finit par aboyer. “Je suis sorti à ce moment-là et j’ai vu le petit-fils sortir de chez sa grand-mère, laissant la porte grande ouverte. Il m’a dit qu’elle venait de faire un malaise et qu’il allait chercher un médecin”. Erwin part alors à bord de la petite voiture rouge de sa grand-mère. Trouvant la situation un peu étrange, l’épouse de Serge ira prévenir Patrick, le fils de Jenny et père du fuyard, qui habite une rue plus loin. “Il est venu et a vu le tableau… sa mère tuée de plusieurs coups de couteau dans la figure”. La police est alors aussitôt prévenue et procède aux premières constatations tandis que la maison sera mise sous scellés durant la nuit.

Un meurtre a été commis au n°20 de la Rue des Prairies à Liège. ©MICHEL TONNEAU

Une grosse dispute

En début de soirée, “on avait entendu une grosse dispute, ça volait bas comme 'ferme ta gueule'”, témoigne le voisin. “Les disputes étaient régulières”. Sans travail, “il se droguait, buvait… Il n’était pas méchant mais instable, frustré car la vie ne lui avait pas apporté grand-chose de bon… Malgré tout, sa grand-mère l’aimait bien et faisait tout pour le sortir de sa situation. Elle était allée le chercher alors qu’il logeait chez un ami. Elle était la dernière personne qui lui parlait encore dans la famille. Je me suis toujours dit un jour qu’il allait lui arriver quelque chose”. “Ma femme n’a pas dormi de la nuit suite aux événements. Elles s’arrangeaient toutes les deux très bien, elles discutaient beaucoup. C’est dramatique”.

Le jeune homme était déjà bien connu de la justice et portait un bracelet électronique.

”Il y a trois ou quatre jours, des hommes assez énervés parlaient avec lui. Il devait de l’argent à beaucoup de monde, en ce compris sa grand-mère”, poursuit le voisin.

Jenny vivait dans cette maison de la rue des Prairies depuis une dizaine d’années. Gentille et dynamique, cette ancienne coiffeuse était bien connue et appréciée de son quartier.

Selon nos informations, l’auteur, d’abord en fuite, aurait été interpellé ce vendredi peu avant 9 heures, et entendu en cours de journée.

L’enquête est en cours. La brigade judiciaire est en charge du dossier.

Le juge d’instruction devait descendre sur place ce vendredi. Le suspect devrait être déféré au parquet de Liège dans la journée de samedi.