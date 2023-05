Appel à idées pour rendre Ougrée plus convivial

Jusqu’au 15 août, la Ville de Seraing et l’AREBS invitent les citoyens d’Ougrée à transmettre leurs idées pour rendre leur quartier plus agréable à vivre. Un panier de basket dans la plaine ? Un banc sur la placette ? Un parking vélo ? Fleurir les rues ? Une fresque sur un mur ? C’est possible. “Toutes les idées sont les bienvenues pour rendre Ougrée plus convivial, plus coloré, plus vert, plus propre, plus sécurisé, plus fun…”, indique la Ville de Seraing.