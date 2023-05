Liège, quartier de la Batte, 1928. Ernestine, Firmin et Joseph, trois amis détrousseurs de poches volent pour leur patron, Félix, un coffret de pièces anciennes, apparemment oublié dans une cave de la prestigieuse Maison Curtius. Ils ne savent pas que leur trésor hantait depuis plusieurs siècles cette demeure érigée comme un palais sur les bords de la Meuse liégeoise. Ils ignorent également que ce vol a ouvert les trappes d’une aventure faite de dangers et de mystères, où le détective Chantraine pourrait bien perdre la tête…

L’auteur, Luc Baba, a publié une douzaine de romans, des nouvelles, de la poésie, et des ouvrages pour la jeunesse, dont une biographie de Jacques Brel. Bien reçu par la critique, il a été récompensé par le Prix Pages d’Or dès son premier roman, “La cage aux cris”, en 2001.

Luc Baba est à retrouver dans ce spectacle aux côtés de Marjolaine Bastens, Roland Bricmaan, Anne Deckers, Bernard Genin, Alain Hubert, Bernard Lapière, Xavier Leménager, Elodie Roman, Stéphane Strepenne, et Marie-Hélène Tromme.

Pour le découvrir, rendez-vous au Grand Curtius les samedi 20 et 27 mai à 15h et à 18h, et dimanche 21 et 28 mai à 15h.

Tarifs : 12€ /9€(seniors, étudiants, comédiens) /1,25€ (article 27)

Réservations sur le site du Théâtre Proscenium : https://proscenium.be

Accès par le quai de Maestricht, 13 à 4000 Liège

Plus d’infos au 04 221 68 17, à infograndcurtius@liege.be, ou sur www.grandcurtius.be et www.lesmuseesdeliege.be