Plus d’un million pour aménager le parc de la rue de Londres à Liège

S’étendant sur plus de 5000 m², l’aire de jeux et de détente de la rue de Londres est un espace arboré, déjà très fréquenté par un public multigénérationnel. Le site concentre aussi un patrimoine arboré remarquable.

Le défi, relevé en commun avec la participation citoyenne, consistait à valoriser l’aspect verdoyant du lieu tout en y enrichissant l’offre de jeux et de délassement. Ainsi, la plantation de nouveaux arbres est prévue. Dans son pourtour, le parc sera ainsi enrichi de 4 nouveaux bouleaux par souci de cohésion visuelle avec les arbres voisins du boulevard Emile de Laveleye. En son cœur, l’espace sera aussi agrémenté par 7 merisiers que la floraison blanche viendra illuminer chaque printemps. Enfin, près de 800 m² de nouveaux massifs de végétations de basse et moyenne hauteur viendront renforcer le caractère paysager du site.

Une offre de jeux et de délassement adaptée à tous

Concernant les offres de jeux et d’activités, le souhait est de les circonscrire dans des zones différenciées, propres à chaque tranche d’âge. La sécurité des plus petits, de 3 à 6 ans est aussi un souci prégnant. Leur espace adapté se situera ainsi au centre de la plaine de jeux pour les préserver de la circulation des alentours. Des jeux adaptés sont prévus comme, par exemple, un tapis mouvant, un jeu d’équilibre et de motricité, une balançoire à nacelle, une balancelle et deux jeux à bascule.

L’espace des plus grands, jusqu’à 12 ans, sera composé d’un carrousel et d’un parcours en hauteur constitué de poteaux en bois, de cordages et filets. Ce parcours comprend également quelques éléments d’équilibre ainsi qu’un toboggan et une balançoire.

Les adolescents ne sont pas oubliés avec la revalorisation de l’espace dévolu aux modules de fitness. Pour les aficionados du skate, la création d’une aire de glisse, dotée de deux de rampes de lancement, est prévue. Les amoureux du ballon se réjouiront quant à eux de la création d’un terrain de multisport en gazon synthétique et de l’implantation d’une aire de basket spécifique munie d’un mât de basket multipaniers.

Outre la présence des modules de fitness, les zones de rencontre seront équipées d’un terrain de pétanque, d’une borne à boire mais également de différents mobiliers tels que des tables de pique-nique, des bancs et banquettes, d’arceaux pour vélos et bien sûr de poubelles.

D’une largeur de 1,50 mètre, les trottoirs en pavés bordant la plaine de jeux seront aménagés afin de permettre à l’ensemble des usagers d’y accéder aisément. Les cheminements dans l’enceinte du site et des zones de rencontre seront dotés d’un revêtement de type semi dur drainant de couleur ocre, répondant par sa perméabilité aux préceptes de la gestion des eaux de pluie à la parcelle.

La mise en œuvre du chantier est attendue pour le printemps 2024.