"En effet", expliquent-ils, "après une longue période de rénovation, la Cité administrative est enfin prête à accueillir à nouveau ses agents administratifs. Cependant, avant de reprendre son cours normal, le bâtiment a ouvert ses portes lors d’un week-end portes ouvertes, et la terrasse panoramique sur le toit a attiré l’attention des Liégeoises et des Liégeois. L’ouverture au public du 18e étage de la nouvelle Cité administrative a suscité un grand intérêt pour notre ville, et les nombreuses photographies partagées sur les réseaux sociaux ont mis en valeur sa beauté".

Le dimanche, lors de la Batte

Et Vert Ardent de poser la question : "Pourquoi ne pas en faire un atout touristique et un de ces lieux emblématiques de la Liège qu’on aime, à l’instar du point de vue des Coteaux ou de Cointe mais ici en plein centre-ville ?" Du coup, Vert Ardent propose de réfléchir à une ouverture des lieux un jour par semaine, comme par exemple, le dimanche pendant la Batte dans des créneaux horaires convenables pour les travailleurs et les travailleuses.

Le Bureau d'architectes qui avait gagné le concours pour la conception de la Cité administrative avait proposé dès le début que l’accès à cette terrasse puisse être permis au public. A cet égard, un accès séparé aux ascenseurs a même été prévu. En ce qui concerne les ascenseurs pouvant laisser l’accès aux autres étages, "il est tout à fait possible de les programmer pour qu’ils ne puissent monter uniquement qu’au 18e étage. Sachant que le nombre maximum de personnes qui peuvent y accéder simultanément est de 90 personnes, cela nécessiterait du personnel pour en assurer la sécurité mais en petit nombre".

La réponse de la majorité est attendue, sans doute lundi, lors du conseil communal.