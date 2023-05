"Coup de propre” des parcelles et maisons vides dans l’ancienne cité des Français à Ans

”Certaines de ces maisons vont être rénovées, grâce au plan de rénovation wallon et certaines vont être vendues”, explique Patrice Lempereur, Président de la Société de Logements. En attendant ces rénovations et ventes, la Societe de Logements du Plateau a voulu donner un gros coup de propre.

”L’ensemble des abords des maisons concernés sont débarrassés de tous déchets, les arbres et haies sont élagués et les pelouses sont remises à neuf”, précise la Société de logements qui “a lancé un marché public pour remédier à cette situation et satisfaire la demande des riverains qui étaient parfois incommodés”.

Cette opération “coup de propre” sera renouvelée plusieurs fois par an, en attendant le renouveau du quartier.

Plusieurs tonnes de déchets évacués cité Lonay

Grosse surprise lors de la démolition des garages cité Lonay. “La semaine dernière, j’ai été appelé par des locataires de l’immeuble jouxtant les garages désaffectés et là, surprise, les boxes de garages avaient fait place à des déchets déposés, de tous genres, matelas, meubles, poubelles, déchets de toutes sortes,… Cette quantité invraisemblable a été évacuée”, indique encore le Président de la Société de Logements du Plateau. “Les locataires ont retrouvé le sourire et il n’y aura plus de risque d’incendies. J’en appelle au respect des biens communs et publics et nous ferons la chasse aux pollueurs. Je vais solliciter la collaboration des services de l’Echevin de l’Environnement Walther Herben pour faire la chasse et sanctionner”, conclut-il.