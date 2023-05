L'Italie à la fête lors de "LiegItalia" du 1er au 4 juin

Pendant quatre jours, l’Italie et ses richesses culturelles, gastronomiques, et touristiques seront mises à la fête grâce à l’ambiance de ce véritable village italien au cœur de Liège. La place Saint-Lambert sera décorée de drapeaux italiens, créant une atmosphère festive et accueillante. L'événement, gratuit et ouvert à tout public, réservera son lot de surprises et d’animations.

Le programme s’annonce une nouvelle fois unique avec la présence d’invités de prestige et d’artistes italiens renommés :

- le jeudi 1er juin : la Cover de Baglion/Battisti ;

- le vendredi 2 juin : la soirée Italo-Belge avec la venue de Mario Barravecchia, qui présentera également son livre à la Fnac de Liège ;

- le samedi 3 juin à 22h : le plus historique des Dj italiens Giorgio Prezioso ;

- le dimanche 4 juin à 20h : pour les italiens de première génération, le groupe I Teppisti dei Sogni et leur tube incontournable « Piccolo Fiore Dove Vai ».

Chaque soir, entre 22h et minuit, un Dj Set sera proposé sur la place St Lambert, qui se transformera pour l’occasion en véritable « Discoteca » avec Dj Gino, Dj Lilo, Dj Dragone et Dj Topo (RadioHitalia).

Les stands du Village Street Food « Dolce Vita » proposeront une grande variété de spécialités des différentes régions italiennes, telles que des pizzas cuites au feu de bois, des pâtes fraîches, des fromages, des vins fins ainsi qu’un véritable bar « Ape Spritz ». Les visiteurs pourront déguster ces délices tout en dansant au rythme de la musique italienne grâce à une programmation riche et variée de concerts.

La culture sera également mise à l'honneur avec la projection spéciale du film animé « Interdit aux chiens et aux italiens » du réalisateur Alain Ughetto. Ce film sera proposé le jeudi 1er juin à 20h au cinéma « La Sauvenière » (salle 3).

Un concours

La grande nouveauté de cette nouvelle édition est le premier concours « Tiramisu Liège Cup », qui se déroulera dans « Les Galeries Saint-Lambert », le samedi 3 juin à partir de 15h, en présence de la championne du monde de tiramisu Elena Bonali, et ce, en collaboration avec le « Tiramisu World Cup Treviso ».

La traditionnelle parade de Vespa et Abarth défilera dans les rues de Liège, le dimanche 4 juin à partir de 10h, avant de rejoindre la place Saint-Lambert. Ce sont plus de cent véhicules qui seront présents, grâce à la collaboration du Vespa Club Amici Liège et Vespa Mario Conti.

« LiegItalia », le programme

Jeudi 1er juin :

Ouverture LiegItalia 2023 : Soirée Artistes Fédération Wallonie-Bruxelles.

- 17h : Marco Campoccia

- 18h : Silva

- 19h : Cover Battisti/Baglioni

- 20h : Film animé « Interdit aux chiens et aux Italiens » au cinéma « La Sauvenière »

- 22h : Dj Gino

Vendredi 2 juin : Festa Repubblica Italiana

Inauguration : le 2 juin à 18h en présence de l’artiste Mario Barravecchia.

- 16h : Carmelo De Giosa

- 17h : Coco Friscalettu (hommage à Gian Campione)

- 18h : Mario Barravecchia (inauguration)

Soirée Italo-Belge

- 19h : Tony Di Napoli - Artibano - I Dragoni

- 20h : Angy - Dani Danubio - Bob Morgante - Iano

- 21h : Mistar Max (Italie)

- 22h : Dj Lilo (Radio Nostalgie)

Samedi 3 juin :

- 15h : Tiramisu Liège Cup - Les Galeries Saint-Lambert (1er étage)

- 15h : Karaoke Live

- 16h : Aless'ya

- 17h : Iano

- 18h : Matteo Terzi

- 19h : Luca Versaci

- 20h : Raphael Rufo (Cover Maneskin)

- 22h : DJ Prezioso (Italie)

Dimanche 4 juin :

- 10h : Parade Vespa (face aux Galeries Saint-Lambert)

- 13h : Karaoke Live

- 14h : Raph Lana

- 15h : Romina D’Andria

- 16h : Claudio Picarella – 35° Carriere

- 17h : Groupe Floklorique I Terranostra (Charleroi)

- 18h : Angelo Mauro

- 19h : Pino Pace – Dany Danubio

- 20h : I Teppisti dei Sogni

- 22h : Dj Topo – Dj Dragone