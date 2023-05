Modave: une blessée et un abribus défoncé dans un accident

L’automobiliste a, pour une raison qui reste à déterminer, perdu le contrôle du véhicule. Elle a fait une embardée et a terminé sa course contre un abri de bus. Cette dernière aurait subi une fracture de la clavicule et des contusions. Le passager, lui, serait sorti indemne du véhicule. L’abri de bus a été particulièrement endommagé.

Une ambulance a été envoyée sur les lieux du sinistre et la zone de police du Condroz y a réalisé les constatations d’usage. Les pompiers ont placé un balisage, nettoyé la chaussée et pris en charge la dame blessée.

Le dépannage du Condroz, le dépanneur Lallemand, est intervenu sur les lieux de l’accident. Les dépanneurs ont pris en charge le véhicule accidenté. Les secours ont sécurisé l’abri de bus.