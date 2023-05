C’est bientôt le Huy night run

”Lors des dernières éditions, de nombreux participants nous disaient que la rue de Messes rendrait le parcours très dur, c’est pourquoi nous avons décidé de l’enlever du parcours des 5 et 10 kilomètres cette année”, explique le service sport de la Ville. “Par ces modifications, l’envie est également d’attirer du monde et de tendre vers les 2 500 participants”. Il y aura quand même un certain dénivelé positif car les participants se retrouveront toujours sur le dessus de Tihange.

Le Huy Night Run fait partie du Challenge Jogging – Province de Liège, qui regroupe plus d’une dizaine de courses ayant lieu dans la Province de Liège et qui récompense les meilleurs coureurs dans leur catégorie respective en fin de saison par différents prix. Préinscriptions : jusqu’au 29 mai via www.cjpl.eu. Inscriptions : le jour même, dès 18h, à l’IPES II, avenue Delchambre.