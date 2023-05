Erwin sous mandat d’arrêt pour le meurtre présumé de sa mamy : il devrait comparaître ce mercredi

L’auteur a ensuite pris la fuite à bord de la voiture de la victime avant d’être interpellé vendredi peu avant 9 heures, et privé de liberté. “Mon fils Erwin Laisse a égorgé ma mère Jenny Marechal dans son sommeil”, a commenté sur Facebook Patrick Laisse qui, prévenu par des voisins d’une situation anormale, a découvert la victime sans vie à son domicile peu de temps après les faits.

Le jeune homme est déjà bien connu de la justice, il était sorti récemment de prison et portait un bracelet électronique “pour des faits de menace et armes”, a précisé vendredi soir Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi et porte-parole du parquet de Liège. Selon un voisin direct, dans l’après-midi, une violente dispute avait éclaté entre le petit-fils et sa grand-mère qui l’hébergeait et tentait de le sortir de sa situation. Le trentenaire était en effet connu dans le voisinage pour ses problèmes de boisson et de drogue qui le rendaient instable et violent. Selon plusieurs témoins, le trentenaire volait également sa grand-mère “et devait de l’argent à beaucoup de monde”.

”Tu as coiffé la reine des Belges”

“Bon voyage vers la paix, tu ne souffriras plus maintenant, tu seras au paradis et lui en enfer. Tu n’auras plus à le voir, à te faire insulter ou maltraiter. Tu as toujours été là pour tout le monde, tu as fait grandir ta sœur et ton frère, tu as élevé mon papa toute seule et ensuite tes petits et arrière petits enfants.️ Tu as donné corps et âme dans ton métier de coiffeuse, tu as même coiffé la reine des Belges. ️Tu as travaillé jusqu’à l’âge de 75 ans et tu n’as même pas pu te reposer par la suite. Une vie détruite en moins de 2 ans. Tu seras à jamais dans nos cœurs. Je t’aime mamy”, a écrit son autre petit-fils Yohann Laisse sur Facebook.

Un trou de mémoire

L’autopsie réalisée vendredi a révélé “des traces d’étranglement, de coups et de coups de couteau”, selon le parquet de Liège. Entendu samedi par le juge d’instruction, Erwin a expliqué avoir un trou de mémoire. “Il dit ne se souvenir de rien, il n’est pas en aveu, mais que cela ne peut être que lui”, a indiqué Catherine Collignon samedi. Il a été placé sous mandat d’arrêt. “L’intéressé a été inculpé de meurtre”. Erwin Laisse doit comparaître dans les 5 jours devant la chambre du conseil de Liège. Il comparaîtra certainement ce mercredi.