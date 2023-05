Marche Adeps sur les coteaux ce 28 mai

Ce dimanche 28 mai, une marche Adeps est organisée par l’association de parents de l’école Naniot, au profit de la caisse de solidarité de l’établissement. Comme l’indique l’association, “les parcours, de 5, 10, 15 et 20 km, sont incroyables”. Ceux-ci passent en effet “par des endroits époustouflants”, avec des vues sur la rue des Glacis, les coteaux, les décors arborés des terrils et les parcs de la Citadelle et de la Paix. Informations complètes via le lien suivant : www.facebook.com/events/570350364880001/?ref=newsfeed...