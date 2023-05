Une ascension en tandem du Mont Ventoux

Un challenge qui a nécessité des mois d’entraînements pour les personnes malvoyantes et leurs accompagnants. Les participants grimperont par Sault avec 24,4 km d’ascension pour un dénivelé de 1204 m.

Les moments partagés entre les bénéficiaires du Club Tandem de “La Lumière”, et leurs copilotes bénévoles ont permis de tisser des liens forts, “une part importante de la réussite du projet. Ce périple sportif, totalement financé par les membres de l’équipe, démontre non seulement la détermination de chacun mais aussi la volonté de mettre un tel défi sportif à la portée de toutes et tous”, poursuit la chargée de communication.

”Sur le tandem, il n’y a pas une personne bien-voyante et une personne malvoyante, il y a deux cyclistes qui s’encouragent mutuellement et qui ont du plaisir à rouler ensemble !”, témoigne Dominique, initiateur du projet. En cycliste aguerri, il mesure l’enjeu et le défi : “La tension monte avec l’échéance qui approche. Il va falloir gérer ça intelligemment en roulant calmement si nous voulons y arriver. Je n’ai jamais autant souffert que lors de la précédente ascension (Alpe d’Huez en 2018)”.

En haut de cette ascension si le défi est relevé : sans aucun doute le bonheur et la fierté de ces duos hors du commun et de leurs familles.