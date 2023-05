Une nouvelle directrice pour l’OPRL

Aline Sam-Giao succède ainsi à Daniel Weissmann, qui prend sa retraite. Elle s’engage pour un contrat à durée indéterminée, souhaite s’installer à Liège et s’intégrer pleinement dans la vie de la ville et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. “L’OPRL tient une place de premier plan en Belgique et sa situation au cœur de l’Europe est un atout indéniable pour son avenir”, explique-t-elle. “J’ai été séduite par la qualité de l’orchestre et le fait qu’il bénéficie de sa propre salle, ce qui permet un rapport plus étroit avec le public et encourage les innovations pour répondre aux attentes du public comme des musiciens. J’ai hâte de faire plus amplement connaissance avec les musiciens, les équipes, les partenaires et le public liégeois et belge. J’aurai à cœur de poursuivre le travail très solide mené par Daniel Weissmann ces dernières années et d’apporter mon expérience, mon énergie et mon engagement au service de la musique et de l’orchestre aux côtés du directeur musical Gergely Madaras.”

De son côté, Gergely Madaras, membre du jury déclare être “extrêmement enthousiaste à l’idée d’entamer le prochain chapitre de l’histoire de l’OPRL, après quatre années de collaboration avec Daniel Weissmann fructueuses et significatives. Je connais et j’admire Aline Sam-Giao, et son expertise en matière de gestion d’orchestre, depuis plusieurs années déjà ; je n’aurais pas pu être plus enthousiasmé lorsqu’elle a posé sa candidature au poste de direction de notre institution. Tant son ouverture d’esprit sur ce que nous sommes que sa vision de ce que nous pouvons devenir dans le futur m’ont assuré qu’elle et notre orchestre seraient en parfaite adéquation.”

”Nous sommes fiers d’attirer un talent reconnu et une femme d’expérience à la direction de notre orchestre”, conclut Daniel Weissmann. “Je suis confiant pour l’avenir et certain qu’Aline saura profiter des merveilleuses opportunités que représente aujourd’hui notre maison au sein du paysage musical européen. Je lui souhaite la bienvenue et lui passerai le relais avec joie et enthousiasme dès septembre prochain.”