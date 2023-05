10 millions pour la requalification d’Ougrée

Cette nouvelle politique s’inscrit dans les thématiques telles que la rénovation énergétique, le logement, la mobilité, la réhabilitation de friches industrielles, la végétalisation, le tourisme ou encore le patrimoine. ”Un important focus a été mis sur la concentration d’une partie des moyens dans certains quartiers prioritaires et sur l’obligation de passer par un processus participatif avec les riverains des quartiers concernés pour identifier les actions à mener localement”. Seraing a ainsi lancé 2 appels à projets citoyen en ce sens pour Ougrée. ” C’est la première fois qu’une véritable politique intégrée de la Ville est mise en œuvre en Wallonie”, souligne-t-on.

Neuf grandes villes wallonnes de plus de 50 000 habitants se partagent l’enveloppe globale de 280 millions d’euros, dont 40 millions dédicacés à la réhabilitation de sites industriels et 125 millions à l’efficacité et la rénovation énergétique par quartiers prioritaires. Pour sa part, la Ville de Seraing bénéficie d’un budget total de 16,368 millions dont 2,455 millions déjà reçus.

Un immeuble de logements pour 2026

Lors d’un parcours d’1,5 km, la bourgmestre a présenté les chantiers et futurs chantiers d’Ougrée, en pleine reconversion, financés dans le cadre de cette PIV : le boulevard urbain, la mairie d’Ougrée, et l’assainissement de la rue Ferdinand Nicolay.

Pour cette dernière, la Ville a pour rappel lancé un marché public afin de désigner une équipe pluridisciplinaire qui souhaite participer à la conception d’un immeuble de 6 à 9 logements. Ces logements publics seront placés en gestion à l’Agence Immobilière Sociale. Cinq bureaux d’études sont en lice “parmi 17 candidatures”, a annoncé la bourgmestre. Il s’agit d’Olivier Fourneau, Vincent Pierret, Pierre Blondel, AAA et Specimen. Ceux-ci devront remettre leur offre pour le 10 juillet tandis que la construction est souhaitée pour 2026. L’ambition pour la Ville étant de compléter l’offre et donner un nouveau bol d’air au quartier en déclin urbain depuis sa désindustrialisation. Un projet soutenu de 3 millions d’euros par la PIV pour l’expropriation, le rachat et la déconstruction des trois anciennes maisons délabrées.