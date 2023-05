Du carburant durable pour Liege Airport… mais dans quelles proportions ?

Le SAF, soit le “sustainable aviation fuel”, c’est ce carburant d’aviation dont la certification atteste que la matière première utilisée dans sa composition répond à plusieurs critères d’ordre environnemental, social et économique… Un carburant durable donc qui fait aujourd’hui débat à Liège et dans plusieurs aéroports. Le député Écolo Olivier Bierin s’interroge en effet sur les ambitions liégeoises… et se dit déçu du manque d’objectifs précis.