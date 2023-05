Liège : faut-il assouplir le règlement mendicité ?

C’est dans ce contexte que l’Institut fédéral des Droits Humains (IFDH) a récemment analysé le règlement “mendicité” de plus de 300 communes belges… une large majorité (264) seraient illégaux sur plusieurs points. Celui de Liège pêcherait sur six points précis (lire ci-après). Raison qui a poussé Guy Krettels, conseiller communal Vert Ardent, à interroger ce lundi soir les autorités liégeoises sur la possibilité de “sortir Liège de l’illégalité en matière de réglementation de la mendicité”. Le groupe Vert Ardent plaide clairement pour un assouplissement dudit règlement.

”Question de survie”

Comme l’indiquait en effet ce lundi soir le conseiller Vert Ardent, les conditions permettant de restreindre le droit de mendier sont rares et fondées “exclusivement sur des problèmes avérés de sécurité publique ou sanitaire”. Dans le cas liégeois, les six points litigieux sont l’interdiction de la mendicité : “accompagnée d’un animal agressif ou susceptible de le devenir” ; “par ou en compagnie de mineurs de moins de 16 ans” ; dans certaines zones “sans motif concret de sécurité ou de salubrité publiques” ; “à certaines heures et/ou à certaines périodes” ; “cachée ou déguisée” ; “en présentant des objets pour intimider le passant comme une coupole”.

Pour Guy Krettels, il importe aujourd’hui de considérer que “la mendicité est pour de nombreuses personnes une question de survie”. En outre, elle serait aussi “la pointe visible d’un énorme iceberg constitué par la pauvreté croissante d’une partie de plus en plus nombreuse de notre société”, poursuit l’élu qui rappelle que l’essentiel des restrictions liégeoises injustifiées concerne ces zones dans lesquelles la mendicité est autorisée, “la fameuse et inapplicable tournante des quartiers” ; mais également les restrictions horaires non fondées, soit l’interdiction le samedi après-midi et dimanche.

Si Liège n’est pas la seule à contrevenir aux Droits Humains, ce n’est pas une excuse estime-t-on encore chez Vert Ardent qui plaide donc pour “repenser” cette réglementation afin que celle-ci soit “non stigmatisante, applicable et respectueuse tant du droit essentiel de demander de l’aide sans troubler l’ordre public comme celui d’être libre de donner ou ne pas donner”.

De son côté, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer a rappelé que le règlement visait essentiellement à “réguler” la mendicité et non à l’interdire. En outre, Willy Demeyer a souligné qu’il avait demandé une analyse de l’étude de l’IFDH par ses services juridiques ainsi qu’une réunion avec les différents niveaux de pouvoir concernés.