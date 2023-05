Plus d’un million pour rénover la plaine des Vennes

L’aire de jeux et de détente de la rue de Londres est donc un vaste espace “déjà très fréquenté par un public multigénérationnel”. “Le site concentre aussi un patrimoine arboré remarquable qui, outre les activités proposées, en souligne encore l’extrême qualité”.

Toute la difficulté était donc de valoriser l’aspect verdoyant du lieu en y enrichissant l’offre de jeux et de délassement. “Ainsi, la plantation de nouveaux arbres est prévue. Dans son pourtour, le parc sera enrichi de 4 nouveaux bouleaux […] En son cœur, l’espace sera aussi agrémenté par 7 merisiers. Enfin, près de 800m² de nouveaux massifs de végétation de basse et moyenne hauteur viendront renforcer le caractère paysager du site”.

Au niveau de l’offre de loisirs, le souhait était de circonscrire les activités dans des zones différenciées, propres à chaque âge. Pour les plus jeunes jusqu’à 6 ans, des jeux adaptés comme un tapis mouvant, un jeu d’équilibre ou encore une balançoire à nacelle sont prévus. L’espace des plus grands, jusqu’à 12 ans, sera composé d’un carrousel, d’un parcours en hauteur et de plusieurs éléments d’équilibre ainsi que d’un toboggan. Troisième zone, celle des adolescents qui trouveront ici des modules de fitness mais aussi une aire de glisse avec deux rampes de lancement. Sans oublier un terrain de multisports en gazon synthétique et une aire de basket avec panier à hauteur variable. Des zones de rencontre seront enfin munies d’un terrain de pétanque, d’une borne à boire ou encore de tables de pique-nique. Entre autres joyeusetés.