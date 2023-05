En effet vers 18 h 10, l’homme qui voulait nettoyer sa voiture à un car wash manuel, situé rue Branche-Planchard, à Liège était agacé par le fait qu’une personne devant lui semblait ne pas aller assez vite à son goût. Du coup, Armand est sorti de son véhicule en criant à l’autre client : “dépêche-toi ou je vais te massacrer”.

Alain, ledit client loin de s’en laisser compter lui a alors répondu que d’autres places étaient disponibles et qu’il n’avait qu’à y aller. Mais Armand ne l’a pas entendu de cette oreille. Il a alors empoigné une matraque qu’il avait dans son véhicule, s’est dirigé vers l’autre client et lui a asséné plusieurs coups, au visage et sur le torse. L’homme a fini par tomber au sol.

Alain s’est alors relevé s’est dirigé vers le coffre de sa voiture pour un sortir un cric ! Il a alors menacé Armand sans apparemment le toucher avec son “arme”.

Alertée par des témoins, la police est arrivée et a interpellé les deux automobilistes. Interrogé, Armand a déclaré avoir été agressé par Alain, une version contredite par tous les témoins qui se trouvaient au car wash. Alain, lui a donné une version plus conforme à celle des témoins. Il s’est d’ailleurs rendu à l’hôpital où les médecins ont attesté des coups reçus. Il souffre ainsi de plusieurs coups directs et d’une fracture à un doigt. Son incapacité de travail a, dans un premier temps, été fixée à 8 jours.

Armand a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège dans la matinée de mardi. Là, son dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.