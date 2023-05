Au gré de vos envies et à votre rythme, parcourez les expositions privées et publiques en pleine nature, dans un atelier d’artiste, ou directement chez l’habitant. Au total, 180 exposants locaux vous accueilleront sur pas moins de 50 sites éparpillés dans la ville. Le parcours est entièrement gratuit, le tout dans une ambiance musicale assurée par 15 groupes dans le cadre d’un festival de musique hétéroclite et itinérant.

Lors de l'édition 2022, un artisan chocolatier proposait de réaliser soi-même ses pralines. ©Ville de Fléron

Cette année, il vous est possible de louer des vélos électriques auprès de l’administration communale. De nombreux points de recharge seront disponibles tout au long du parcours.

Toutes les informations concernant l’événement, le programme, le plan, ainsi que la liste des exposants sont à retrouver sur le site officiel de la Ville de Fléron. Les réservations de vélo sont à effectuer par téléphone au 04 355 91 87.