Les joueuses du Standard Femina faites citoyennes d’honneur ?

Un constat qui a amené Vert Ardent a posé cette question… logique : le Standard Femina peut-il être accueilli à l’Hotel de Ville afin que les joueuses deviennent citoyennes d’honneur de Liège ? Une suggestion qui semble trouver une oreille attentive au sein des autorités communales.

7 % d’affiliées dans les clubs

”Accéder au sport de loisir ou professionnel et s’y sentir à sa place, c’est un prérequis pour l’égalité entre femmes et hommes !”, indiquait Caroline Saal lors de la dernière séance du conseil communal. “Alors que les filles et femmes représentent 7 % des affiliés à un club de foot en Fédération Wallonie-Bruxelles (chiffres ADEPS 2020), c’est un puissant symbole de soutien à leur présence dans le foot, et dans le foot professionnel que le public leur a adressé en venant en nombre”.

Vert Ardent voudrait que “cette égalité sportive se diffuse jusqu’à l’Hotel de ville et, de la même manière que la Ville célèbre ses joueurs masculins quand ils sont victorieux”.

En réponse à cette interpellation, le bourgmestre Willy Demeyer s’est montré ouvert… sans toutefois préciser si les joueuses figureront effectivement dans la liste des citoyennes d’honneur 2023. Mais d’organiser quoi qu’il arrive une réception pour l’équipe qui sera reçue avec les honneurs, à l’Hôtel de Ville de Liège.

Et l’échevine du Droit des Personnes à la Ville de Liège, Julie Fernandez-Fernandez, d’ajouter que dans le cadre du programme “F comme Fille, F comme Foot”, une rencontre serait aussi organisée entre les joueuses et les jeunes bénéficiant du programme, afin d’aborder la réalité des femmes dans ce sport.