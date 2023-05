Pont de Prayon à Trooz : le nouveau pont est à moitié terminé !

Comme on le précise au SPW Mobilité, durant cette phase, l’accès à la rue Laurentpré (qui longe la Vesdre en rive gauche à l’entrée du pont) ne sera plus possible pour les véhicules en provenance de la nationale. Un itinéraire de déviation sera mis en place, invitant les usagers à emprunter la rue du 8 Mai proche de la gare et à longer les voies de chemin de fer jusqu’à la rue Laurentpré.

Automne 2023

Pour rappel, ce titanesque chantier est né de la nécessité de remplacer intégralement le pont de Prayon qui enjambe la Vesdre sur la Nationale 61. Lors des inondations en effet, une pile du pont avait été emportée par les eaux, rendant inutilisable la partie amont du pont (divisé en deux sur la longueur). C’est cette partie qui a dans un premier temps été démolie et qui vient d’être achevée. Les 11 et 12 février derniers, la gigantesque charpente était placée et, depuis, le SPW travaillait à la reconstruction du tablier de cette partie qui est désormais terminée. Pour reconstruire les deux moitiés du pont, 4 poutres maîtresses, pesant chacune 40 tonnes, sont nécessaires… la charpente du nouveau pont de Prayon à Trooz représentera donc une charge de 160 tonnes.

Si le chantier ne rencontre pas d’imprévu majeur, ll devrait être terminé pour l’automne 2023. Désormais, les équipes sur place vont donc s’atteler à la démolition-reconstruction de la partie aval du pont. Pour rappel encore, ce chantier représente un coût de 2,566 millions d’euros, financé grâce au fonds provenant du Plan de Relance de la Wallonie, pour la reconstruction des infrastructures des zones sinistrées.