Premier appel à projets citoyens : quatre idées pour rendre Ougrée plus convivial

Ougrée est en effet en pleine mutation puisqu’une série de projets sont en cours de chantier ou de développement, tels que la salle de concert de l’OM dont l’ouverture est prévue pour octobre, les ateliers centraux, le boulevard urbain, les 300 logements étudiants, la réhabilitation du parc de trasenster, la passerelle sur voie et l’assainissement de la rue Ferdinand Nicolay. Une mutation à laquelle la Ville entend faire participer les habitants et usagers des quartiers d’Ougrée-bas, du Biez-du-Moulin et des Petits communaux… pour des projets d’aménagement, d’équipement destinés à améliorer leur cadre de vie

Ainsi, suite à l’appel à projets du budget participatif, la Ville a dévoilé les quatre projets reçus :

Pour colorer le quartier : la réalisation d’une fresque sur le thème ferroviaire sur le mur de l’asbl ALAF (trains miniatures), au niveau de la gare d’Ougrée – un projet proposé par l’ASBL ALAF ;

Pour améliorer la sécurité dans le quartier : la mise en place de panneaux en forme de crayons pour indiquer l’école des Trixhes et améliorer la sécurité routière aux abords de ladite école – un projet proposé par l’école des Trixhes ;

Pour rendre le quartier plus vert : soutenir l’initiative de fleurir la rue de l’Enclos et fleurir les alentours – un projet proposé par une citoyenne, Laetitia Mehlen ;

En lien avec le passé sidérurgique de la Ville : la réalisation d’une fresque murale sur le thème du renouveau du Haut-Fourneau B – un projet proposé par l’ASBL des Racines et des Ailes.

Pour l’heure, les projets cités sont en cours d’analyse par l’AREBS. S’il s’avère qu’ils sont réalisables (d’un point de vue technique et financier), ils seront évalués par un jury interne qui sélectionnera les meilleures propositions. Le verdict sera rendu le 30 juin prochain.

Second appel

Le second appel à projets citoyens vient tout juste d’être lancé et poursuit le même objectif que le précédent : “faire en sorte de rendre le quartier d’Ougrée plus agréable”, par l’installation d’un panier de basket dans la plaine, un banc sur la placette, un parking vélo, fleurir les rues… Les citoyens ont jusqu’au 15 août prochain pour partager leurs idées.