Le port de Liège mise sur le rail !

Sur un ensemble de 19 millions de tonnes de marchandises transitant en un an sur les 32 zones portuaires du port autonome de Liège, ce sont au total 14,5 millions qui circulent par la voie d’eau, 4,2 millions par la route et seulement… 300.000 tonnes par le rail. Parent pauvre de cette trimodalité, le rail est pourtant ce “canal” que défendent aujourd’hui les pouvoirs publics, et ce, pour des raisons écologiques évidentes et afin “que le Port autonome soit au coeur des enjeux de décarbonation dans le transport des marchandises”, se projetait Willy Demeyer, président du Pal…

Novembre 2023

Sur ce terrain de 2,4 hectares, qui longe la voie ferrée reliant Bressoux à l’île Monsin, Chertal et le Trilogiport, il ne restait donc pas grand chose de l’ancienne gare de triage. “L’idée aujourd’hui est donc de tout remettre à plat”, précise Hélène Thiébaut, responsable communication au Pal, “et de mettre cette zone directement connectée au rail à la disposition des entreprises”. Si le chantier se déroule sans encombres, les deux tiers du site devraient être aménagés et disponsibles en novembre de cette année.

Plus globalement, pour la période 2022-2024, grâce aux fonds issus des plans de relance belge, Infrabel doit investir quelque 45,6 millions d’euros dans le transport par rail de marchandises en Wallonie. En région liégeoise, plus de 6 millions ont été consentis à divers travaux de modernisation de l’infrastructure ferroviaire. On parle notamment de la rénovation du pont sur la Meuse donnant accès l’île Monsin, à la remise en état du faisceau de Monsin ou encore aux travaux de renouvellement dans le port de Renory et au rétablissement de l’accès à la plateforme Liège Trilogiport.

”Grâce à de tels investissements mai aussi grâce au renforcement de sa collaboration avec des opérateurs comme le Port autonome, Infrabel apporte sa contribution à l’objectif d’un quasi doublement de la part de marchandises transportées par le rail”, confirme Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel qui évoque cette ambition : “passer de 8 % actuellement à 15 % de marchandises transitant par le rail”.

Los de cette matinée dédiée à la multimodalité, Benoît Gilson, CEO d’Infrabel et Yves Demeffe, directeur général du Port de Liège, ont également signé un accord sur les modalités d’exploitation de l’accès à la plateforme Liege Trilogiport