Le Wanzois était prêt à tout pour revoir sa fille: il tire sur une voiture

Les faits se concentrent sur une seule journée: le 28 mai 2022, mais ils ont été plutôt intenses. Ne supportant pas de ne plus avoir de droit de visite pour voir sa petite fille et ce, depuis 15 jours, ce Wanzois (né en 1993) a envoyé une série impressionnante de messages sur les réseaux sociaux à l’adresse de son ex-compagne, à Amay. Ensuite, il s’est rendu chez elle. Là, il aperçoit la voiture de son meilleur ami, devenu depuis son rival amoureux. Sur place, la porte reste close. Énervé, il prend contact avec un ami qui lui propose d’aller boire un verre en soirée. Une fausse bonne idée si l’on sait que de retour à son domicile, le prévenu saisit une arme 6,35 mm, propriété de son grand-père décédé, et trois munitions. La voiture du rival est toujours là. Il tire en plein pare-brise et rentre chez lui. Le tribunal correctionnel de Huy vient de rendre son jugement.