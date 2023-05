L’Internat de l'Athénée de l'Air Pur à Seraing ne fermera pas: il déménage à Huy

Ces préoccupations liées au sort des élèves avaient été relayées par la députée et bourgmestre ouffetoise Caroline Cassart (MR), qui avait interrogé le ministre Daerden (PS) à ce sujet en janvier dernier, puis en avril: "L’internat est complet, une soixantaine d’étudiants, dont deux tiers d’enfants issus d’un milieu social défavorisé ou placés par les services d’aide à la jeunesse, y résident actuellement. La période d’inscription en première secondaire est lancée et il est donc important que les parents sachent, en tout état de cause, si l’internat est effectivement fermé ou déplacé ailleurs", avait-elle demandé.

Aujourd’hui, les nouvelles s’avèrent plutôt rassurantes, puisque les élèves seront relogés dans un autre bâtiment du même PO (Pouvoir organisateur), à l’internat de l’Europe à Huy, soit à une trentaine de minutes de route, avec les mêmes équipes d’éducateurs et dans des conditions identiques. "Le conseil Wallonie-Bruxelles Enseignement a pris la décision de reloger les internes de l’Air Pur à l’internat de l’Europe à Huy, dans un contexte qui est à la fois celui de l’augmentation de la population à l’Athénée de l’Air Pur et puis de travaux de rénovation qui étaient nécessaires pour remettre cet internat aux normes", rappelle d’abord le ministre Daerden, qui a la tutelle.

Soit une solution pragmatique qui permet "d’occuper pleinement un site partiellement inoccupé, dans un périmètre estimé acceptable. Précisons que les enfants seront toujours bien accueillis par l’internat de l’Air Pur. L’établissement ne fermera pas. Il sera relocalisé dans les mêmes locaux que l’internat Huy Europe", ajoute le ministre.

La solution trouvée s’avère également être relativement pérenne. "Elle s’inscrit dans une logique de durée effectivement", nous précisent encore les collaborateurs de Frédéric Daerden.